В Роспотребнадзоре призвали россиян не посещать общественные места без нужды

Попова подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в РФ продолжает ухудшаться, однако ни один регион не фиксирует взрывной рост новых случаев заражения.

Глава Роспотребнадзора добавила, что распространение вируса не сдержит низкая температура, поэтому не стоит ожидать улучшения ситуации с приходом зимы. По ее словам, вирусы, напротив, «любят» холод и живут даже при температуре -70.

Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ выявлено 23,6 тыс. новых случаев коронавируса в 85 регионах.

На фоне пандемии коронавируса и большого количества жалоб от граждан на недостаточное внимание, а, нередко, и откровенное бездействие медиков, правительство планирует поменять порядок отбора кандидатов на должности руководителей здравоохранительных ведомств регионов.

Как отмечает ОТР, такой законопроект уже готов. Новый порядок предусматривает более жесткий процесс отбор на такой важный для безопасности людей пост.

