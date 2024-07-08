В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ-2024 прошел штатно

Единый государственный экзамен в России в текущем году прошел штатно. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

Музаев: Рособрнадзор готов обсуждать отказ от ЕГЭ при наличии альтернативы

Руководитель федеральной службы отметил высокий организационный уровень ЕГЭ.

«Все ситуации единичные, которые вылезали — они были отработаны и нами, и регионами, и другими структурами», — подчеркнул Музаев.

Глава Рособрнадзора добавил, что экзамен всегда должен совершенствоваться.

В 2024 году около 700 тысяч школьников сдали ЕГЭ в основной период, более 113 тысяч человек решили впервые пересдать один из предметов по новому порядку.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что только один выпускник получил в основной период максимальные 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЕГЭРособрнадзор

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