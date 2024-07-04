В Рособрнадзор поступило 58 обращений об отмене ЕГЭ

Рособрнадзор в текущем году получил от граждан 58 обращений об отмене Единого государственного экзамена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на презентацию главы ведомства Анзора Музаева на расширенном заседании комитета Госдумы по просвещению.

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«В 2024 году в Рособрнадзор поступило 58 обращений об отмене ЕГЭ... на более чем 600 тыс. выпускников и их родителей», — отмечается в сообщении.

Россияне направляли обращения в том числе в ходе проведения прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

Между тем первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что в октябре палата планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЕГЭРоссияРособрнадзор

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