«В 2024 году в Рособрнадзор поступило 58 обращений об отмене ЕГЭ... на более чем 600 тыс. выпускников и их родителей», — отмечается в сообщении.

Россияне направляли обращения в том числе в ходе проведения прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

Между тем первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что в октябре палата планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ.

