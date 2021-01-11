В РФПИ в январе ожидают регистрацию «Спутника V» ещё в 10 странах
Около 10 стран до конца января зарегистрируют российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом в эфире Первого канала сообщил директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
При этом глава РФПИ уточнил, что за последние несколько дней препарат был зарегистрирован в двух государствах.
Ранее стало известно, что российскую вакцину зарегистрировал Минздрав Палестины.
«Спутник V» — первая в России и мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавируса. Российский Минздрав зарегистрировал препарат в августе 2020 года. Более 50 стран подали заявки на приобретение вакцины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+23 315 / сут.
Умерли
62 273+436 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+21 786 / сут.
- В РФПИ в январе ожидают регистрацию «Спутника V» ещё в 10 странах
- Суд продлил арест мэра Томска Кляйна
- СМИ: Трамп вернёт Кубу в список стран-спонсоров терроризма
- Резолюция об импичменте Трампа внесена в Конгресс США
- Рабочая группа по Карабаху до 1 марта подготовит инфраструктурный план развития
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru