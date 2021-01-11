В РФПИ в январе ожидают регистрацию «Спутника V» ещё в 10 странах

Около 10 стран до конца января зарегистрируют российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом в эфире Первого канала сообщил директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

При этом глава РФПИ уточнил, что за последние несколько дней препарат был зарегистрирован в двух государствах.

Ранее стало известно, что российскую вакцину зарегистрировал Минздрав Палестины.

«Спутник V» — первая в России и мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавируса. Российский Минздрав зарегистрировал препарат в августе 2020 года. Более 50 стран подали заявки на приобретение вакцины.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ЛекарстваВакцинаКоронавирус
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