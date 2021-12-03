Голикова назвала регионы с плохими показателями коллективного иммунитета

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы, где демонстрируются плохие показатели коллективного иммунитета по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Голиковой, среди таких регионов Дагестан (24,9%), Кабардино-Балкария (36,2%), Карачаево-Черкессия (36,2%), Ставропольский край (36,2%), Владимирская область (39,3%).

Вице-премьер также отметила, что уровень коллективного иммунитета выше 72% фиксируется в Москве и области, Петербурге, Карелии, Чукотке.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусТатьяна Голикова
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