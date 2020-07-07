В РФ число личных банкротств выросло в июне в 2 раза

Так, в июне суды признали банкротами 11,5 тыс. россиян, что в 2,2 раза превысило показатель июня 2019 года.

Как пишет газеты, такой рост вызвало временное закрытие судов на время режима самоизоляции. По данным Федресурса, пандемия отразится на количестве банкротсв не раньше весны 2021 года.



Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН предрек банкротство половине сетей общепита из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений.

