В РЭО назвали причину проблемы с вывозом мусора в Петербурге

Проблемы с вывозом мусора в Санкт-Петербурге возникли из-за того, что город был не готов к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

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Так, не были проверены контейнеры и спецтехника. Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, с 10 по 16 января от жителей города было зарегистрировано более 1,4 тысячи жалоб. По его словам, люди жалуются на свалки и нерегулярный вывоз отходов. Наибольшие проблемы по вывозу ТКО были отмечены в Приморском, Невском и Калининском районах.

Депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что ситуация с уборкой улиц в городе с каждым разом ухудшается из-за огромного количества жилищных реформ, а отдельные чиновники и вовсе решили обогатиться за счет завышения цен на уборку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МусорСанкт-ПетербургРоссия
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