В РЭО назвали причину проблемы с вывозом мусора в Петербурге

Так, не были проверены контейнеры и спецтехника. Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, с 10 по 16 января от жителей города было зарегистрировано более 1,4 тысячи жалоб. По его словам, люди жалуются на свалки и нерегулярный вывоз отходов. Наибольшие проблемы по вывозу ТКО были отмечены в Приморском, Невском и Калининском районах.

Депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что ситуация с уборкой улиц в городе с каждым разом ухудшается из-за огромного количества жилищных реформ, а отдельные чиновники и вовсе решили обогатиться за счет завышения цен на уборку.

