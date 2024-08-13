В регионах с режимом КТО усилили меры по защите населения

Меры по защите населения усилили в регионах, где проводятся контртеррористические операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Бои, эвакуация и кураторы НАТО: В ряде регионов России ввели режим КТО

Режим КТО был введен в Курской, Белгородской и Брянской областях, напоминает РЕН ТВ.

Как отметили в НАК, по указанию председателя комитета, директора ФСБ Александра Бортникова в трех регионах введены соответствующие правовые режимы. В Курской, Белгородской, Брянской областях принимают меры по организации защиты жителей, предупреждения и пресечения терактов.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
ТЕГИ:Александр БортниковРоссияРегионы

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