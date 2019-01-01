В Госдуме не увидели проблемы в повышении цен на плацкарт

По данным ряда общественных организаций, в России резко возросла стоимость билетов в плацкартные вагоны. Скачок цен сильно сказался на планирующихся в июне и июле поездках. Как указывается, теперь для граждан в два раза дороже будет добраться из Москвы в Калининград, на 97% — в Адлер, и на 93% — доехать из Новосибирска в Томск. При этом в Федеральной пассажирской компании (ФПК) рост стоимости отрицают и называют приведенные данные ошибочными.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен в эфире НСН заявил, что реакция пассажиров на резкий рост цен вполне объяснима, но выразил мнение, что удорожание проходит в пределах инфляции.

«У нас достаточно активно развиваются все отрасли на транспорте, не только железнодорожное направление, но также и авиационное сообщение, и автомобильные перевозки. У людей всегда есть выбор передвижения, и государство должно этот выбор предоставить. То, что касается цен, это сезонное удорожание, все происходит в рамках инфляционного процесса. Рост цен всегда вызывает недовольство граждан, это нормальная человеческая психология. Хотелось бы, чтобы сначала росла зарплата, а потом уже цены. Я считаю, что и общественники, и пассажиры правильно выражают свое недовольство, скорее всего, если бы позиция была пассивная, цены бы могли вырасти еще сильнее. Позицию нужно отстаивать. У нас в Госдуме довольно активный диалог с РЖД. Налажено тесное взаимодействие. Мы вполне можем на нашей площадке обсудить вопросы ценообразования поездок в плацкарте», - сообщил он.