Общество

В РДЖ опровергли данные о повышении цен на проезд в плацкарте

30 мая12:23

РЖД опровергли данные о повышении цен на проезд в плацкартных вагонах. Гендиректор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов заявил РИА Новости, что тарифы на этот год были установлены ещё в конце 2018-го и с тех пор не менялись. По его словам, компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов на время различных акций. Кроме того, в компании заверили, что тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются и регулируются государством, а также утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

Федеральной пассажирской компании указала, что информация о повышении цен появилась, потому что сравнивались цены на билеты, продаваемые по акциям, и билеты по полному тарифу.

Как напоминает НСН, ранее об увеличении стоимости сообщили «Известия». Отмечалось, что больше всего подорожали поездки из Москвы в Калининград и Адлер, а также из Новосибирска в Томск.

Казус плацкарта. Что происходит с ценами на билеты?

Ранее генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Пётр Иванов сообщил, что цены на билеты в новейшие плацкартные вагоны будут такими же, как в обычные. По словам Иванова, цены в плацкартах регулируются ФАС.

Плацкартные вагоны предназначены для передвижения граждан с низким уровнем дохода, поэтому и цена билетов должна поддерживаться на определенном уровне, заявил в эфире НСН профессор Санкт-Петербургского университета путей сообщения, бывший министр путей сообщения (занимал пост с августа 1996 по апрель 1997) Анатолий Зайцев.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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