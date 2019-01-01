В РДЖ опровергли данные о повышении цен на проезд в плацкарте

РЖД опровергли данные о повышении цен на проезд в плацкартных вагонах. Гендиректор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов заявил РИА Новости, что тарифы на этот год были установлены ещё в конце 2018-го и с тех пор не менялись. По его словам, компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов на время различных акций. Кроме того, в компании заверили, что тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются и регулируются государством, а также утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

Федеральной пассажирской компании указала, что информация о повышении цен появилась, потому что сравнивались цены на билеты, продаваемые по акциям, и билеты по полному тарифу.

Как напоминает НСН, ранее об увеличении стоимости сообщили «Известия». Отмечалось, что больше всего подорожали поездки из Москвы в Калининград и Адлер, а также из Новосибирска в Томск.