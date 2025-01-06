Роскомнадзор назвал причину массового сбоя в работе ресурсов в Рунете

Причиной массового сбоя в работе ресурсов в Рунете стала авария на магистральной сети одного из операторов связи. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

СМИ: Моряки заявили о сбоях GPS в Балтийском море и на севере Польши

В ведомстве указали, что по состоянию на 14:00 мск 6 января авария была устранена.

«Работа сервисов восстанавливается», - говорится в сообщении.

Ранее сервис Downdetector заявил о жалобах пользователей из России на крупный сбой в работе мобильных приложений банков, операторов связи, соцсетей и поисковиков, в том числе МТС, Beeline, Google, «ВКонтакте», T2, KION, Rutube и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияСбойИнтернетРоскомнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры