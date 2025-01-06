Роскомнадзор назвал причину массового сбоя в работе ресурсов в Рунете
Причиной массового сбоя в работе ресурсов в Рунете стала авария на магистральной сети одного из операторов связи. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
В ведомстве указали, что по состоянию на 14:00 мск 6 января авария была устранена.
«Работа сервисов восстанавливается», - говорится в сообщении.
Ранее сервис Downdetector заявил о жалобах пользователей из России на крупный сбой в работе мобильных приложений банков, операторов связи, соцсетей и поисковиков, в том числе МТС, Beeline, Google, «ВКонтакте», T2, KION, Rutube и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аферисты похитили детские выплаты в 59 регионах России
- Российская теннисистка Андреева впервые вошла в ТОП-15 рейтинга WTA
- С побережья Крыма вывезли 249 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта
- Роскомнадзор назвал причину массового сбоя в работе ресурсов в Рунете
- Российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области
- Потери ВСУ в Курской области превысили 49 500 военнослужащих
- Байден запретил разработку нефтегазовых месторождений у побережья США
- Песков: Путин посетит рождественское богослужение
- Алиев: Трагедии с самолетом «Азербайджанских авиалиний» можно было избежать
- В России произошел крупный сбой в работе банков, операторов связи и соцсетей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru