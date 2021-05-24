В правительстве выбрали проекты для финансирования из ФНБ

Правительство определило семь проектов, которые получат средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на общую сумму 900 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с результатами совещания в правительстве.

Сообщается, что средства направят на строительство автодорог, железнодорожных путей, обновление ЖКХ и вагонов питерского метро.