В правительстве выбрали проекты для финансирования из ФНБ

Правительство определило семь проектов, которые получат средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на общую сумму 900 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с результатами совещания в правительстве.

Сообщается, что средства направят на строительство автодорог, железнодорожных путей, обновление ЖКХ и вагонов питерского метро.

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Предварительно были выделены следующие проекты: развитие РЖД восточной части БАМа для обеспечения вывоза угля из Якутии, развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, строительство скоростной автодороги Москва – Нижний Новгород – Казань, строительство скоростной автодороги Казань – Екатеринбург, обновление подвижного состава Петербургского метрополитена, реформирование ЖКХ, проект по социально-экономическому развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона.

Ранее сообщалось, что на строительство дорог в России дополнительно выделят 100 миллиардов рублей, соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин Минфину.

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