Мишустин поручил выделить 25 млрд рублей на помощь больным COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь людям, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Как пишет РИА Новости, также Минздрав и Минфин должны обеспечить выделение такой же суммы специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.
Кроме того, ведомства должны до 28 мая подготовить проект акта о направлении средств на завершение строительства нескольких больниц и диспансеров в российских региона, чьё финансирование в 2020 году было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с COVID-19, пишет RT.
Между тем, в начале мая премьер-министр подписал распоряжение, согласно которому Минфин РФ получит средства для осуществления выплат медикам и другим работникам, помогающим в борьбе с коронавирусом.
Согласно документу, на выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медпомощь по диагностике и лечению COVID-19, а также медработникам, контактирующим с заражёнными пациентами, выделено 52,2 миллиарда рублей.
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