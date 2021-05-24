Мишустин поручил выделить 25 млрд рублей на помощь больным COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь людям, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Как пишет РИА Новости, также Минздрав и Минфин должны обеспечить выделение такой же суммы специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.

Кроме того, ведомства должны до 28 мая подготовить проект акта о направлении средств на завершение строительства нескольких больниц и диспансеров в российских региона, чьё финансирование в 2020 году было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с COVID-19, пишет RT.