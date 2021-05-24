Мишустин поручил выделить 25 млрд рублей на помощь больным COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить 25 миллиардов рублей на помощь людям, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Как пишет РИА Новости, также Минздрав и Минфин должны обеспечить выделение такой же суммы специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.

Кроме того, ведомства должны до 28 мая подготовить проект акта о направлении средств на завершение строительства нескольких больниц и диспансеров в российских региона, чьё финансирование в 2020 году было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с COVID-19, пишет RT.

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Между тем, в начале мая премьер-министр подписал распоряжение, согласно которому Минфин РФ получит средства для осуществления выплат медикам и другим работникам, помогающим в борьбе с коронавирусом.

Согласно документу, на выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медпомощь по диагностике и лечению COVID-19, а также медработникам, контактирующим с заражёнными пациентами, выделено 52,2 миллиарда рублей.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:ДеньгиРоссиянеКоронавирусМихаил Мишустин
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