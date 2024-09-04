В поселении Абрау обнаружили считавшуюся вымершей рыбу сарделька
В поселении Абрау в Краснодарском крае обнаружили рыбу под названием абрауская сарделька, которая считалась вымершей, рассказал владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов в беседе с новостным агрегатором СМИ2.
По его словам, сарделька является эндемиком региона, то есть она водится только здесь. Раньше считалось, что абраускую сардельку вытеснил заселенный в озеро судак, однако несколько лет назад ихтиологи выловили несколько особей сардельки. Ученые расшифровали геном рыбок и сравнили его с данными музейного образца 1938 года и выяснили, что расхождение в нем не превышает 0,15%.
Существует несколько версий происхождения этой рыбы в Абрау, одна из которых гласит, что сарделька появилась в древнем Понтическом море, которое миллионы лет назад существовало на месте Черного и Каспийского. Когда море пересохло, рыбка перебралась в Абрау.
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