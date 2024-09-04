В поселении Абрау обнаружили считавшуюся вымершей рыбу сарделька

По его словам, сарделька является эндемиком региона, то есть она водится только здесь. Раньше считалось, что абраускую сардельку вытеснил заселенный в озеро судак, однако несколько лет назад ихтиологи выловили несколько особей сардельки. Ученые расшифровали геном рыбок и сравнили его с данными музейного образца 1938 года и выяснили, что расхождение в нем не превышает 0,15%.

Существует несколько версий происхождения этой рыбы в Абрау, одна из которых гласит, что сарделька появилась в древнем Понтическом море, которое миллионы лет назад существовало на месте Черного и Каспийского. Когда море пересохло, рыбка перебралась в Абрау.

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