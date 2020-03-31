«В порядке»: Пресс-секретарь Собянина рассказала о самочувствии мэра Москвы

Пресс-секретарь столичного мэра Гульнара Пенькова заявила, что Сергей Собянин, который общался с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, в порядке. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сегодня Проценко заявил, что заразился коронавирусной инфекцией. При этом он подчеркнул, что самоизолировался в своём кабинете и продолжает работать. Также главврач Коммунарки подчеркнул, что чувствует себя «вполне хорошо».

Песков: Путин регулярно проходит тестирование на коронавирус

Напомним, 24 марта Денис Проценко общался с Владимиром Путиным во время визита главы государства в больницу в Коммунарке. Главврач рассказывал президенту о том, как проходит лечение больных коронавирусом в Москве. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже отреагировал на сообщение о подтверждённой у Проценко коронавирусной инфекции. Как пишут Дни.ру, он подчеркнул, что президент России регулярно тестируется на COVID-19, и у него все нормально.

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ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости
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