«В порядке»: Пресс-секретарь Собянина рассказала о самочувствии мэра Москвы

Пресс-секретарь столичного мэра Гульнара Пенькова заявила, что Сергей Собянин, который общался с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, в порядке. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сегодня Проценко заявил, что заразился коронавирусной инфекцией. При этом он подчеркнул, что самоизолировался в своём кабинете и продолжает работать. Также главврач Коммунарки подчеркнул, что чувствует себя «вполне хорошо».