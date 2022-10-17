В Подмосковье завершили частичную мобилизацию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о завершении частичной мобилизации в Московской области, сообщает РИА Новости.

По его словам, задача Минобороны была полностью выполнена, вручение повесток прекращается.

Также Воробьев отметил, что граждане, которые имеют повестки на руках, могут не приходить в военкомат.

«Повестки аннулированы!»: Москва услышала Путина и завершила мобилизацию

Ранее частичная мобилизация была завершена в Москве. Об этом сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Пункты сбора мобилизованных закрываются днем 17 октября.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в стране завершится в течение двух недель.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПодмосковьеМобилизация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры