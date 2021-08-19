В Подмосковье впервые с 13 июня выявили менее тысячи случаев COVID-19 за стуки
За минувшие сутки в Подмосковье выявили 949 новых случаев заражения короавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Там подчеркнули, что в регионе выявили менее тысячи инфицированных впервые с 13 июня. Днем ранее в Подмосковье зафиксировали 1 240 новых заболевших.
Между тем, в России за минувшие 24 часа выявили 21 058 новых инфицированных. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве (2142), Санкт-Петербурге (1563), Московской области (949), пишет «Свободная пресса».
С учётом этих данных в нашей стране с начала эпидемии подтвердили более шести с половиной миллионов случаев заражения COVID-19.
А ранее директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбур рассказал, что сотрудники центра разработали модифицированый под штамм «дельта» вариант вакцины «Спутник V».
«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — цитирует специалиста «Интерфакс». Однако Гинцбург отметил, что пока о степени эффективности препарата говорить рано.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- «Автоваз» с 23 августа приостановит производство из-за дефицита компонентов
- Европарламент обнародовал данные о числе внутренних беженцев Афганистана
- Официальный представитель «Талибана» случайно дал интервью израильскому телеканалу
- Патрушев рассказал о предотвращённых в Сибири терактах
- Столичный суд оштрафовал Google еще на два миллиона рублей за неудаление контента
- Лидер талибов приказал освободить всех политзаключенных
- В Тюмени обнаружили тело пропавшей в июне школьницы
- В Подмосковье впервые с 13 июня выявили менее тысячи случаев COVID-19 за стуки
- В России зафиксировали 21 058 случаев коронавируса за 24 часа
- Россияне пожаловались на ухудшение качества колбасы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru