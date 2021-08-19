В Подмосковье впервые с 13 июня выявили менее тысячи случаев COVID-19 за стуки

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 949 новых случаев заражения короавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Там подчеркнули, что в регионе выявили менее тысячи инфицированных впервые с 13 июня. Днем ранее в Подмосковье зафиксировали 1 240 новых заболевших.

Между тем, в России за минувшие 24 часа выявили 21 058 новых инфицированных. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве (2142), Санкт-Петербурге (1563), Московской области (949), пишет «Свободная пресса».

С учётом этих данных в нашей стране с начала эпидемии подтвердили более шести с половиной миллионов случаев заражения COVID-19.

Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет

А ранее директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбур рассказал, что сотрудники центра разработали модифицированый под штамм «дельта» вариант вакцины «Спутник V».

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — цитирует специалиста «Интерфакс». Однако Гинцбург отметил, что пока о степени эффективности препарата говорить рано.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияПодмосковьеКоронавирус
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