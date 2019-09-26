В Подмосковье отоплением обеспечили более 98% соцобъектов

26 сентября 201921:33

В Подмосковье более 98% социальных объектов, в том числе школ и детских садов, обеспечены отоплением. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов, сообщает телеканал «360».

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По словам Пестова, полностью завершить подачу тепла планируется до 30 сентября, в том числе во всех многоквартирных домах. На 26 сентября тепло появилось в 90% жилых домов.

Отмечается, что ситуация с подачей тепла в Подмосковье находится на личном контроле у губернатор региона Андрея Воробьева.

23 сентября сообщалось о старте отопительного сезона в Москве.

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