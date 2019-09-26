В Подмосковье отоплением обеспечили более 98% соцобъектов
В Подмосковье более 98% социальных объектов, в том числе школ и детских садов, обеспечены отоплением. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов, сообщает телеканал «360».
По словам Пестова, полностью завершить подачу тепла планируется до 30 сентября, в том числе во всех многоквартирных домах. На 26 сентября тепло появилось в 90% жилых домов.
Отмечается, что ситуация с подачей тепла в Подмосковье находится на личном контроле у губернатор региона Андрея Воробьева.
23 сентября сообщалось о старте отопительного сезона в Москве.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В МЧС назвали размеры штрафов за курение на балконах
- Памфилова прокомментировала заявление журналистки AP об угрозах со стороны ЦИК
- США расширили санкции против России из-за Сирии
- Россию назвали главной угрозой национальной безопасности Латвии
- Московских дизайнеров высоко оценили в Пекине