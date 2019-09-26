В Подмосковье отоплением обеспечили более 98% соцобъектов

По словам Пестова, полностью завершить подачу тепла планируется до 30 сентября, в том числе во всех многоквартирных домах. На 26 сентября тепло появилось в 90% жилых домов.

Отмечается, что ситуация с подачей тепла в Подмосковье находится на личном контроле у губернатор региона Андрея Воробьева.

23 сентября сообщалось о старте отопительного сезона в Москве.

