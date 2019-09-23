Отопление начали давать в жилые дома Москвы

Энергетики начали подачу тепла в жилые дома столицы. Как заявил заместитель мэра Петр Бирюков, в первую очередь подача тепла осуществляется потребителям социальной и жилищной сфер, затем – на промышленные предприятия и в офисные здания.

Напомним, дату начала отопительного периода устанавливает столичное правительство. В соответствии с законом такое решение принимается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже восьми градусов Цельсия в течение пяти дней. Работы по включению и регулировке отопления обычно длятся несколько суток.