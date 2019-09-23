Отопление начали давать в жилые дома Москвы
Энергетики начали подачу тепла в жилые дома столицы. Как заявил заместитель мэра Петр Бирюков, в первую очередь подача тепла осуществляется потребителям социальной и жилищной сфер, затем – на промышленные предприятия и в офисные здания.
Напомним, дату начала отопительного периода устанавливает столичное правительство. В соответствии с законом такое решение принимается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже восьми градусов Цельсия в течение пяти дней. Работы по включению и регулировке отопления обычно длятся несколько суток.
Ранее сайт «Подмосковье Сегодня» сообщал, что отопление включили почти на всех социальных объектах Подмосковья. Как заявил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов, тепло подано более чем на 90% учреждений. Также, по его словам, отопление начали включать и в жилых домах региона. По состоянию на 13:00 23 сентября тепло появилось примерно в 30% многоквартирных жилых домов.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, подача тепла на социально значимые объекты и жилой фонд началась досрочно. Первые школы и детсады региона начали отапливаться уже 19 сентября.
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