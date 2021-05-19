В Подмосковье ограничили скорость электросамокатов
Скорость электросамокатов, предлагающихся в аренду на территории Московской области, будет принудительно ограничена до 20 километров в час, сообщают РИА Новости со ссылкой на подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.
Соответствующее совместное решение приняли региональный Минтранс и оператор сервиса по аренде самокатов.
Сезон проката электросамокатов в Московской области начался в этом году 10 апреля. Сервис проката самокатов был запущен в регионе летом 2020 года, за прошлый сезон жители Химок, Одинцова и Красногорска совершили более 175 тысяч поездок.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков ранее заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что штрафы и любые ужесточения не помогут контролировать водителей электросамокатов, зато это может сделать телевидение.
18 мая стало известно, что поездка на электросамокате танцора Мариинского театра Давида Залеева привела к серьезной травме и госпитализации артиста. Залеев пытался объехать на электросамокате прохожих в Санкт-Петербурге, но не справился с управлением и ударился головой об асфальт. Сообщалось, что танцор находится в медикаментозной коме, его подключили к аппарату ИВЛ. Залееву сделали трепанацию черепа и удалили гематому.
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