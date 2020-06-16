В Подмосковье началась реабилитация для детей, переболевших COVID-19

Санаторная программа была разработана для малышей специально. Главврач ДКМЦ Нисо Одинаева отметила, что переболевшие дети теряют вес, а также остаются склонными к бронхитам и другим легочным заболеваниям. С детьми будет проводится дыхательная гимнастика, они смогут посещать соляную пещеру и кинезиотерапию, а также массаж и различные водные процедуры. Как утверждает специалист, это помогает восстановить работу дыхательной системы. Упражнения улучшают кровоснабжение и способствуют возвращению правильного дыхания.

Кроме того, как отмечают врачи, детям необходима психологическая реабилитация, так как перенесенное заболевание стало сильным стрессом как для них самих, так и для их семей: 45 мест в центре позволяет поселиться родителю и ребенку вместе, с ними будет работать психолог. Чтобы начать реабилитацию, необходимо обратиться к участковому врачу. Курс санаторного восстановления доступен по полису ОМС.