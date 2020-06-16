В Подмосковье началась реабилитация для детей, переболевших COVID-19
Детский клинический многопрофильный центр (ДКМЦ) Московской области начал прием детей, перенесших коронавирусную пневмонию. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Санаторная программа была разработана для малышей специально. Главврач ДКМЦ Нисо Одинаева отметила, что переболевшие дети теряют вес, а также остаются склонными к бронхитам и другим легочным заболеваниям. С детьми будет проводится дыхательная гимнастика, они смогут посещать соляную пещеру и кинезиотерапию, а также массаж и различные водные процедуры. Как утверждает специалист, это помогает восстановить работу дыхательной системы. Упражнения улучшают кровоснабжение и способствуют возвращению правильного дыхания.
Кроме того, как отмечают врачи, детям необходима психологическая реабилитация, так как перенесенное заболевание стало сильным стрессом как для них самих, так и для их семей: 45 мест в центре позволяет поселиться родителю и ребенку вместе, с ними будет работать психолог. Чтобы начать реабилитацию, необходимо обратиться к участковому врачу. Курс санаторного восстановления доступен по полису ОМС.
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