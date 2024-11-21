«Открыты до 24 часов»: Миронов заявил, что проблема «наливаек» неактуальна для Москвы

Для Москвы вопрос «наливаек» совершенно неактуален, так как в столице люди посещают рестораны и бары, а многие заведения работают до 24 часов. Об этом в беседе с НСН завил ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

В Калужской области приняли закон о запрете продажи алкоголя в «наливайках» с 22 часов вечера до 10 часов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Он уточнил, что изменения не коснутся работы ресторанов, а именно заведений общепита, которые располагаются в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. По его словам, изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года. Миронов отметил, что в Москве хорошо развит ресторанный бизнес, поэтому необходимости в «наливайках» и подобных заведениях просто нет.

«Для Москвы это в принципе неактуально. В Москве «наливаек» почти нет, редчайший случай. Это все-таки вопрос других городов. В Москве люди нормально ходят в рестораны, в бары. Это удобнее, их достаточное количество в городе. И достаточно ресторанов, которые работают в ночное время, как правило, до 00:00, кроме ресторанов в торговых центрах. Моя франшиза «Мясо&Рыба» на Тверской работает круглосуточно. Таких ресторанов немного, потому что ночная работа, как правило, не рентабельная. Такие рестораны находятся по большей части в центре, но ночью нет пробок, поэтому доехать можно куда угодно. Феномен «наливаек» в других городах в том, что там нет активных рестораторов, которые держат свои заведения ночью, в выходные и в будни», - рассказал он.