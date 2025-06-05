Некультурная публика: Билли Новик оправдал желание петербуржцев запретить наливайки

Уровень баров в жилых домах очень низкий, а публика вовсе не культурная, рассказал НСН Билли Новик.

Закрытие наливаек должно происходить в индивидуальном порядке и только если они мешают жителям города, в разговоре с НСН заявил музыкант и коренной петербуржец Билли Новик (Вадим Новик).

Инициативная группа предпринимателей, сотрудников и посетителей барных заведений в Санкт-Петербурге обратилась с петицией к губернатору города Александру Беглову. Они попросили его вернуть на доработку закон, ограничивающий продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах. Они отметили, что тогда могут закрыться сотни заведений, которые важны для культурного облика Северной столицы, сообщает Telegram-канал «Реестр общепита МКД СПб и ЛО». Музыкант считает, что каждый бар следует проверять индивидуально, но публика в большинстве из них совсем не украшает город.

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«Вопрос очень сложный. Разграничить наливайки от неналиваек очень сложно по какому-то принципу. Я сам петербуржец, мне не нравится, если толпа туристов будет материться у меня под окном, но я понимаю, что закон закроет все бары без разбора, которые попадут под его действие. Я воздержусь от какой-то определенной позиции, так как принцип определения непонятен — такие вопросы должны решаться индивидуально. Жилой дом может быть таким по документам, а на самом деле быть пустым и без жильцов, здесь есть миллион нюансов. Я за туристический Петербург, но я и за жильцов, которым это мешает. Эта проблема не придумана, она действительно есть. Уровень спонтанно возникающих таких баров очень низкий, а публика в таких местах совсем не культурная», — указал он.

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил в разговоре с НСН, что запрет продажи алкоголя в магазинах, расположенных во дворах многоэтажных жилых домов, приведет к росту нелегальной торговли и проблемам с выручкой у продуктовых.

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ФОТО: ТАСС / Octagon.Media
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