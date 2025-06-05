Закрытие наливаек должно происходить в индивидуальном порядке и только если они мешают жителям города, в разговоре с НСН заявил музыкант и коренной петербуржец Билли Новик (Вадим Новик).

Инициативная группа предпринимателей, сотрудников и посетителей барных заведений в Санкт-Петербурге обратилась с петицией к губернатору города Александру Беглову. Они попросили его вернуть на доработку закон, ограничивающий продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах. Они отметили, что тогда могут закрыться сотни заведений, которые важны для культурного облика Северной столицы, сообщает Telegram-канал «Реестр общепита МКД СПб и ЛО». Музыкант считает, что каждый бар следует проверять индивидуально, но публика в большинстве из них совсем не украшает город.