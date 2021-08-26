Минтруд уточнил даты выплат для пенсионеров

Свыше 30 миллионов пенсионеров смогут получить единовременную выплату уже в конце следующей недели. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков на совещании "Единой России".

По словам министра, выплату получат те россияне, которые оформили зачисление пенсии на банковские карты. Те пенсионеры, которые получают пенсию на дому (порядка 12,7 миллиона человек), получат деньги 3 сентября одновременно с основной пенсией.

Накануне ПФР объяснил порядок получения выплат, которые установил президент РФ Владимир Путин. Помощь, предложенную президентом, получат около 43 миллионов россиян. Деньги начислят как неработающим, так и работающим пенсионерам.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:ВыплатыПенсионерыМинтруд
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