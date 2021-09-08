В ПФР назвали причины ошибок при начислении пенсий
Одной из причин некорректного начисления пенсии россиянам является наличие ошибок в документах, сообщает Пенсионный фонд РФ.
Один из примеров, когда в трудовой книжке отсутствовала печать или была неверно указана должность, что может повлиять на размер пенсии, и на ее назначение при досрочном выходе на заслуженный отдых.
ПФР рекомендует заранее обращаться в фонд, чтобы специалисты смогли проверить все имеющиеся документы и в случае необходимости подать запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения иностранного государства.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие на покупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) для пенсионеров.
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