В ПФР назвали причины ошибок при начислении пенсий

Один из примеров, когда в трудовой книжке отсутствовала печать или была неверно указана должность, что может повлиять на размер пенсии, и на ее назначение при досрочном выходе на заслуженный отдых.

ПФР рекомендует заранее обращаться в фонд, чтобы специалисты смогли проверить все имеющиеся документы и в случае необходимости подать запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения иностранного государства.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие на покупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) для пенсионеров.

