В Госдуме предложили ввести новые меры поддержки для пенсионеров
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодное единовременное пособие на покупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) для пенсионеров. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть у RT.
Политик отметил, что пандемия коронавируса показала, насколько сильно пенсионеры подвержены риску в сложной эпидемиологической обстановке. По его словам, они одновременно уязвимы к заболеваниям и не имеют достаточно средств, чтобы купить СИЗ.
Сухарев предложил каждый год выплачивать пенсионерам по 10 тысяч рублей в начале осени, когда эпидемиологическая обстановка ухудшается. Депутат добавил, что полученные деньги пожилые люди не смогут расходовать на другие цели. Ранее замглавы Минтруда Ольга Баталина заявила, что по состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсии в России составил 15 744 рубля.
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