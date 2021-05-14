В Госдуме предложили ввести новые меры поддержки для пенсионеров

Политик отметил, что пандемия коронавируса показала, насколько сильно пенсионеры подвержены риску в сложной эпидемиологической обстановке. По его словам, они одновременно уязвимы к заболеваниям и не имеют достаточно средств, чтобы купить СИЗ.

Сухарев предложил каждый год выплачивать пенсионерам по 10 тысяч рублей в начале осени, когда эпидемиологическая обстановка ухудшается. Депутат добавил, что полученные деньги пожилые люди не смогут расходовать на другие цели. Ранее замглавы Минтруда Ольга Баталина заявила, что по состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсии в России составил 15 744 рубля.

