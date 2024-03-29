ФСБ задержала жителя ЛНР, передававшего Киеву данные о российских военных

Правоохранители задержали жителя Луганской Народной Республики, который собирал для украинских спецслужб данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

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По данным ведомства, задержанный — гражданин Украины — по личным мотивам «в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям» передавал сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины сведения о российских военных.

Противоправную деятельность жителя ЛНР пресекли ФСБ совместно с Росгвардией. Против задержанного возбудили уголовное дело о шпионаже.

Ранее ФСБ задержала в Москве украинского агента, запускавшего беспилотники близ военных объектов для создания ложных целей для ПВО, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ТЕГИ:ШпионажВооруженные Силы РФЛНРФСБ

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