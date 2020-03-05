В Петербурге разработали маршрутизацию пациентов с признаками ОРВИ

Власти Петербурга и руководство клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина разработали маршрутизацию пациентов с признаками ОРВИ. Об этом сообщает «Невские новости».

По данным издания, с 6 марта пациентов с соответствующими симптомами, которые были за границей, будут направлять в Введенскую больницу № 32 для осмотров и лечения.

Накануне стало известно, что в Петербурге госпитализирован прибывший из Италии студент с подозрением на коронавирус.

Ранее сегодня сообщалось, что в Москве введен режим повышенной готовности как мера профилактики коронавируса.



