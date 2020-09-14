В Петербурге отменили обязательную шахматную рассадку в зрительных залах

Соответствующее решение принято управлением Роспотребнадзора по Петербургу. Согласно документу, ограничение снято с театров, концертных организаций и цирков.

Уточняется, что вместимость залов ограничат до 50% лишь в случае наличия более 4 тысяч посадочных мест. Между тем, измерение температуры тела посетителей и ношение маски останутся обязательными требованиями при посещении этих заведений.

