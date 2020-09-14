В Петербурге отменили обязательную шахматную рассадку в зрительных залах
В Петербурге обязательная шахматная рассадка, введенная из-за коронавируса, в зрительных залах отменена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской Комитет по культуре.
Соответствующее решение принято управлением Роспотребнадзора по Петербургу. Согласно документу, ограничение снято с театров, концертных организаций и цирков.
Уточняется, что вместимость залов ограничат до 50% лишь в случае наличия более 4 тысяч посадочных мест. Между тем, измерение температуры тела посетителей и ношение маски останутся обязательными требованиями при посещении этих заведений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru