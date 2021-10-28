В Петербурге объявили о ночных ограничениях с 8 ноября

По данным СМИ, проведение выставок, спортивных, культурных и других мероприятий в Северной столице также будет разрешено до этого времени с соблюдением ранее установленных антиковидных требований.

На период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Петербурге будут закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, фитнес-центры и другие объекты досуга.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 1 ноября станут обязательными QR-коды для посещения мероприятий с численностью более 40 человек. С 15 ноября QR-код нужно будет показывать при посещении бассейнов, спортзалов, театров, кинотеатров, на концертах и при торжественной регистрации брака. С 1 декабря эти правила будут распространены и на предприятия общественного питания, некоторые магазины (кроме аптек и продуктовых магазинов) и дома отдыха.

