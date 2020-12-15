В оперштабе рассказали о суточном приросте заразившихся COVID-19 в России

За минувшие сутки в России зафиксировано 26 689 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Таким образом, к утру 15 декабря общее число инфицированных в нашей достигло 2 707 945 человек, отмечает RT.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 5 418. Далее в списке Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Архангельская области, отмечает Свободная пресса.