В оперштабе рассказали о суточном приросте заразившихся COVID-19 в России
За минувшие сутки в России зафиксировано 26 689 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Таким образом, к утру 15 декабря общее число инфицированных в нашей достигло 2 707 945 человек, отмечает RT.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 5 418. Далее в списке Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Архангельская области, отмечает Свободная пресса.
Между тем, ранее в Минздраве РФ выразили надежду на то, что пандемия COVID-19 пойдет на спад в середине следующего года. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев, пишет ТАСС. Он пояснил, что пандемия подойдёт к концу, когда она станет управляемой.
«Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», - подчеркнул Гриднев.
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2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru