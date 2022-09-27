В ООН назвали число погибших гражданских на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам заявило, что на Украине в период с 24 февраля по 25 сентября погибли 5 996 мирных жителей.

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В сообщении уточняется, что это 2 334 мужчины, 1 605 женщин, 157 девочек и 190 мальчиков, а также 35 детей и 1675 взрослых, пол которых пока установить не удалось.

Ранения различной степени тяжести получили 8 848 гражданских: 1 850 мужчин, 1 356 женщин, 191 девочка и 264 мальчика, а также 221 несовершеннолетний и 4 966 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью украинскому телеканалу ISLND TV заявила, что с 24 февраля погибли около девяти тысяч украинских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеСпецоперацияДонбассООНУкраина
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