В омском минздраве заявили об отсутствии посторонних в палате Навального

Она подчеркнула, что в реанимации с Навальным находились только медработники и его жена – по ее просьбе. «Агентов госбезопасности», упоминавшихся в британском издании, по словам пресс-секретаря, в помещении с Навальным не было.

«Посторонних в палате не было, были только медицинские работники. Это непосредственно врачи и обслуживающий медперсонал – медсёстры, санитарки, которые могли присутствовать в реанимации. И ещё там была сама жена Навального по её просьбе. А какие-то там сотрудники госорганов – ничего такого не было», - заявила Шакирова.

Она уточнила, что омские медики выполнили свою работу по стабилизации пациента и не препятствовали его отправке в Берлин по желаю родственников.

«Там они могут придумывать всё, что хотят, наши врачи выполнили свою работу», – отметила представитель омского минздрава.

Ранее в воскресенье британские СМИ опубликовали материалы со ссылкой на источники в западной разведке о повторной попытке отравить Навального в России. В материалах идет речь об «агентах госбезопасности», которые якобы проникли в отель в Томске и нанесли «Новичок» на вещи Навального, чтобы его повторно попытаться его отравить.

Ранее бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал в эфире НСН рассказал, что могут найти в России эксперты ОЗХО.

«Видимо, эксперты ОЗХО будут искать следы «Новичка», который уже давным-давно уничтожен. Скорее всего, поедут в этот институт ГосНИИОХТ (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии - НСН), может еще в Шиханы поедут, где тоже был полигон, который использовался. Будут что-то искать. Хотя Россия отчиталась об уничтожении своих запасов химического оружия, но может у них есть какие-то другие сведения», - сказал он.

