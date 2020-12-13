Западные СМИ написали о второй попытке отравить Навального в России

Утверждается, что второй раз Навального пытались отравить также боевым отравляющим веществом «Новичок» в отеле в Томске, пока блогер находился в омской больнице в коме. Якобы яд нанесли на одежду блогера.

Совершили преступление «вероятные агенты госбезопасности», указывает Times со ссылкой на западную разведку.

«Это было сделано с расчетом на то, что он будет мертв к моменту прибытия в Берлин», - пишет The Sunday Times.

Как заявляют СМИ, от смерти Навального спасло два фактора – решение пилотов самолета, в котором летел блогер, экстренно посадить машину в Омске, а также укол атропина в скорой помощи по пути в больницу.

Напомним, в августе Алексей Навальный был госпитализирован в одну из больниц Омска после экстренной посадки самолета, на котором политик направлялся из Томска в Москву. Позже его доставили для лечения в берлинскую клинику Charite. Врачи утверждают, что политик в течение 19 дней находился в коме.

ОЗХО заявила, что в организме Навального найдены нервно-паралитические вещества, схожие по структуре с ядом из группы «Новичок». Пресс-секретарь Навального сообщала, что он останется в Берлине до полного выздоровления, которое может занять несколько месяцев. Уголовное дело по факту отравления политика в России возбуждено не было.

Ранее бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал в эфире НСН рассказал, что могут найти в России эксперты ОЗХО.

«Видимо, эксперты ОЗХО будут искать следы «Новичка», который уже давным-давно уничтожен. Скорее всего, поедут в этот институт ГосНИИОХТ (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии - НСН), может еще в Шиханы поедут, где тоже был полигон, который использовался. Будут что-то искать. Хотя Россия отчиталась об уничтожении своих запасов химического оружия, но может у них есть какие-то другие сведения», - сказал он.

