В Омске задержаны шесть человек по подозрению в незаконной охоте
В Омске заведено уголовное дело за незаконную охоту, сообщает «РЕН ТВ».
По данному факту задержаны шесть человек. Ночью 11 ноября недалеко от деревни Шорино охотоведы задержали браконьеров. В их автомобиле нашли оружие, а также туши косуль. У двух охотников были путевки на добычу этих животных. Несмотря на найденные вещи, мужчины отрицали охоту на территории заповедника.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и виновные лица.
Напомним, первого секретаря Московского городского комитета КПРФ Рашкина задержали в лесу в Саратовской области в автомобиле с товарищем. В багажнике машины оказалась разделанная туша лося. Разрешения на охоту мужчины не предъявили. Сам Рашкин утверждал, что во время прогулки нашел в лесу уже убитое животное, и собирался отвезти тушу в полицию.
Представление Генпрокуратуры РФ о лишении неприкосновенности Рашкина уже поступило в Госдуму.
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