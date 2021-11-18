В Омске задержаны шесть человек по подозрению в незаконной охоте

По данному факту задержаны шесть человек. Ночью 11 ноября недалеко от деревни Шорино охотоведы задержали браконьеров. В их автомобиле нашли оружие, а также туши косуль. У двух охотников были путевки на добычу этих животных. Несмотря на найденные вещи, мужчины отрицали охоту на территории заповедника.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и виновные лица.

Напомним, первого секретаря Московского городского комитета КПРФ Рашкина задержали в лесу в Саратовской области в автомобиле с товарищем. В багажнике машины оказалась разделанная туша лося. Разрешения на охоту мужчины не предъявили. Сам Рашкин утверждал, что во время прогулки нашел в лесу уже убитое животное, и собирался отвезти тушу в полицию.

Представление Генпрокуратуры РФ о лишении неприкосновенности Рашкина уже поступило в Госдуму.

