В Омске задержаны шесть человек по подозрению в незаконной охоте

В Омске заведено уголовное дело за незаконную охоту, сообщает «РЕН ТВ».

СК забрал у полиции дело о незаконной охоте в Саратовской области

По данному факту задержаны шесть человек. Ночью 11 ноября недалеко от деревни Шорино охотоведы задержали браконьеров. В их автомобиле нашли оружие, а также туши косуль. У двух охотников были путевки на добычу этих животных. Несмотря на найденные вещи, мужчины отрицали охоту на территории заповедника.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и виновные лица.

Напомним, первого секретаря Московского городского комитета КПРФ Рашкина задержали в лесу в Саратовской области в автомобиле с товарищем. В багажнике машины оказалась разделанная туша лося. Разрешения на охоту мужчины не предъявили. Сам Рашкин утверждал, что во время прогулки нашел в лесу уже убитое животное, и собирался отвезти тушу в полицию.

Представление Генпрокуратуры РФ о лишении неприкосновенности Рашкина уже поступило в Госдуму.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Охота
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры