СК забрал у полиции дело о незаконной охоте в Саратовской области

В областном СУ СК отметили, что это связано «с большим общественным резонансом» происшествия, на причастность к которому проверяется депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Ранее комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте, сообщает RT. Региональная полиция и представители комитета нашли убитого лося в багажнике автомобиля, которым управлял депутат.

Сам Рашкин не исключил, что инцидент с лосем может быть провокацией.

