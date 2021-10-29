СК забрал у полиции дело о незаконной охоте в Саратовской области

Следственный комитет РФ забрал из полиции Саратовской области уголовное дело, возбуждённое по статье «незаконная охота, совершённая с причинением крупного ущерба», сообщает ТАСС.

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В областном СУ СК отметили, что это связано «с большим общественным резонансом» происшествия, на причастность к которому проверяется депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Ранее комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте, сообщает RT. Региональная полиция и представители комитета нашли убитого лося в багажнике автомобиля, которым управлял депутат.

Сам Рашкин не исключил, что инцидент с лосем может быть провокацией.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Следственный Комитет РфСаратовская ОбластьУголовное ДелоОхотаВалерий Рашкин
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