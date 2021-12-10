В Новосибирске полицейские получили 7 лет за взятки

Семь лет лишения свободы условно получил экс-начальник районного отдела участковых подполковник Николай Носков и его заместитель майор Роман Тарасов.

В июне 2018 года полицейские встретились с местным владельцем ларька и договорились с ним о том, что за 26–50 тыс. руб. в месяц они будут предупреждать его о предстоящих проверках. До февраля 2019 года предприниматель передал правоохранителям более 304 тыс. руб.

Кроме того, в 2018 году Носков получил от другого бизнесмена две коробки с 84 пачками лапши быстрого приготовления, 24 бутылки водки, а также другие продовольственные товары.

За эту взятку Носков был оштрафован на 100 тыс. руб., но был освобожден от выплаты штрафа в связи с истечением срока давности.

Напомним, прокурор России Игорь Краснов заявил, что чиновников, попавшихся на мелких взятках, не следует наказывать только штрафами, освобождая от уголовной ответственности. Он высказался за ограничение процедуры судебных штрафов в отношении мздоимцев.

