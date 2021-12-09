Кубанского судью поймали на взятке в миллион рублей

Следственный комитет России по Краснодарскому краю предъявил обвинение в получении взятки в крупном размере судье Темрюкского районного суда Павлу Грачёву, а также за вынесение неправосудного решения по рыболовецкому хозяйству, сообщается на сайте ведомства.

По данным следователей, Грачев еще в 2011 году получил от директора компании "Инвест Хауз" Иссы Плиева через юриста Александра Чичерина миллион рублей. За это он должен был признать законным приобретение 67 спорных объектов недвижимости ликвидированного рыболовецкого хозяйства.

Как сообщили в СКР, Чичерину предъявлено обвинение как посреднику, а директор фирмы скрылся и объявлен в розыск.

Мосгорсуд определил судью Грачёва под домашний арест, а квалификационная коллегия судей Кубани приостановила его полномочия.

Ранее у главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, который был задержан по подозрению в коррупции, помимо особняка с «золотым унитазом» нашли еще 21 объект недвижимости, а также шесть автомобилей.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КубаньСудьяСКРВзятка
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