В Нижнем Новгороде госпитализировали 12 человек с признаками ботулизма

В медицинские организации Нижнего Новгорода госпитализированы 12 человек с признаками ботулизма, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

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Врачами предпринимаются все необходимые меры. Все пострадавшие заказывали еду через сервис доставки.

В Нижегородской области завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после отравления нескольких человек салат производителя ООО «Локалкитчен». На данный момент проходит изъятие продукции со склада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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