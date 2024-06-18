В Нижнем Новгороде госпитализировали 12 человек с признаками ботулизма
В медицинские организации Нижнего Новгорода госпитализированы 12 человек с признаками ботулизма, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Врачами предпринимаются все необходимые меры. Все пострадавшие заказывали еду через сервис доставки.
В Нижегородской области завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после отравления нескольких человек салат производителя ООО «Локалкитчен». На данный момент проходит изъятие продукции со склада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru