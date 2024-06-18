В Нижнем Новгороде госпитализировали 12 человек с признаками ботулизма

Врачами предпринимаются все необходимые меры. Все пострадавшие заказывали еду через сервис доставки.

В Нижегородской области завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после отравления нескольких человек салат производителя ООО «Локалкитчен». На данный момент проходит изъятие продукции со склада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

