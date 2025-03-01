В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли 26-метровый замок

Сооружение отсылает к «Дон Кихоту» Мигеля де Сервантеса Сааведра и символизирует великанов, у которых нет шансов победить в сражении с храбрым рыцарем.

Напомним, в последний день Масленичной недели 2 марта «НАШЕ Радио» превратит семейный парк «Сказка» в центр масленичных гуляний, передает «Радиоточка НСН». Праздник с ароматными блинами и музыкальной программой начнется для гостей начнется с 13:00. На главной сцене выступят дуэт балалаечников «МосДуэт», группы «Sadless», «Casual» и «Ключевая», а также Екатерина Яшникова.

Ранее один из основателей петербургской группы «Billy's Band» Билли Новик в разговоре с НСН заявил, что в Масленицу у него дома всегда есть блины, которые являются одним из любимых блюд для всей семьи.

