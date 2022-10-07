Опубликован список изменений в экзамен на права

В России опубликован список изменений в экзамен на водительские права, сообщает «РЕН ТВ».

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Теперь больше не придется предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья. Медкомиссия будет самостоятельно отправлять ее в ГИБДД в электронном виде.

Также изменятся и сроки пересдачи на права. Если сейчас заходить на новый круг можно через месяц после провала на экзамене, то по новым правилам такой шанс появится только через шесть месяцев.

Поправки будут внесены в Госдуму до конца октября. Если новые правила примут, они начнут действовать с 1 марта 2023 года.

Ранее стало известно, что число ДТП с электросамокатами в России за полгода выросло в 2,7 раза в сравнении с первой половиной прошлого года. Зарегистрировано 370 ДТП, в которых погибли шесть человек, 382 пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:АвтошколыЭкзаменыВодительские Права
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