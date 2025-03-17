В МВД предупредили о мошеннической схеме «пересчета квартплаты»

Президенты РФ и США Путин и Трамп проведут телефонный разговор на следующей неделе Ракета «Ангара» вывела на орбиту военные спутники РФ В Анапе обнаружили новый участок выбросов нефтепродуктов Американские музыканты Рэйчел Зи и Омар Хаким подтвердили свое участие в Московском джазовом фестивале «Рубин» обыграл «Пари НН» в домашнем матче 21-го тура РПЛ