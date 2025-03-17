В МВД предупредили о мошеннической схеме «пересчета квартплаты»

Мошенники, которые представляются сотрудниками управляющей компании, звонят жильцам и предлагают пересчитать квартплату, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

МВД предупредило, что мошенники могут списать крупные суммы со счетов при звонках

Схема направлена на пенсионеров. Злоумышленник звонит с неизвестного номера и предлагает пожилым людям пересчитать квартплату. Так аферисты пытаются получить персональные данные.

Ранее мошенники изобрели схему, открывающую доступ к мобильному банку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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