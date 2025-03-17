В МВД предупредили о мошеннической схеме «пересчета квартплаты»
17 марта 202504:01
Мошенники, которые представляются сотрудниками управляющей компании, звонят жильцам и предлагают пересчитать квартплату, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
Схема направлена на пенсионеров. Злоумышленник звонит с неизвестного номера и предлагает пожилым людям пересчитать квартплату. Так аферисты пытаются получить персональные данные.
Ранее мошенники изобрели схему, открывающую доступ к мобильному банку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru