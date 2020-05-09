В МВД пояснили особенности самоизоляции не по месту регистрации

Правоохранительные органы Москвы не привлекают к административной ответственности тех, кто проживает не по адресу своей регистрации в условиях режима самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В Москве с 12 мая отменят оформление пропуска на передвижение через смс

«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — пояснили агентству ТАСС в ведомстве.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил в эфире НСН, что разберется с нарушившими самоизоляцию членами партии. 9 мая на Пушкинской площади в Москве правоохранители задержали 12 участников акции КПРФ, приуроченной ко Дню Победы.



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Фото: gurb.mosreg.ru
ТЕГИ:ШтрафысамоизоляцияМВД РФ
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