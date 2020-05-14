В МВД опровергли информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции
В МВД не нашли подтверждения информации о росте домашнего насилия в связи с введенных режимом самоизоляции. Как пишет ТАСС, в ведомстве подчеркнули, что в апреле таких семейно-бытовых преступлений было зарегистрировали на 9% меньше, чем в апреле 2019-го.
Ранее НСН писала, что вице-премьер Татьяна Голикова отреагировала на письмо депутатов, которые рассказали о росте домашнего насилия в России. Как пишет РБК, она поручила проработать введение мер по борьбе с такими преступлениями. Соответствующее распоряжение было направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, главе Роспечати Михаилу Сеславинскому, главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, а также главе Минтруда Антону Котякову.
Напомним, 5 мая о проблеме домашнего насилия говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По её информации, количество таких преступлений с 10 апреля выросло в 2,5 раза, подчеркивает телеканал 360.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
252 тыс.+9 974 / сут.
Умерли
2 305+93 / сут.
Выздоровели
53 530+5 527 / сут.
- В МВД опровергли информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции
- Россияне предпочли кофе чаю. Диетологи считают, что не зря
- Столичные власти пересчитали нарушителей «масочного» режима в метро
- Доктор Мясников ответил на критику «дебилов»
- На фоне пандемии COVID-19 интернет-пользователей атаковали «секс-вымогатели»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru