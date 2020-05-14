В МВД опровергли информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции

Ранее НСН писала, что вице-премьер Татьяна Голикова отреагировала на письмо депутатов, которые рассказали о росте домашнего насилия в России. Как пишет РБК, она поручила проработать введение мер по борьбе с такими преступлениями. Соответствующее распоряжение было направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, главе Роспечати Михаилу Сеславинскому, главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, а также главе Минтруда Антону Котякову.

Напомним, 5 мая о проблеме домашнего насилия говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По её информации, количество таких преступлений с 10 апреля выросло в 2,5 раза, подчеркивает телеканал 360.

