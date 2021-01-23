В Москве абоненты жалуются на сбой связи

Пользователи Twitter в Москве пожаловались на сбой в работе приложения. Его зафиксировал сервис Downdetector, отслеживающий работу сайтов.

СК и ВС России поддержали законопроект о лишении свободы за призывы на акции детей

Также абоненты отмечают сбои связи у «Ростелекома» и «Билайна».

Напомним, 23 января в России начались акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Призывы к участию в них активисты его штаба распространяли в соцсетях.

Ранее Роскомнадзор призвал социальные сети «ВКонтакте» и «ТикТок» ограничить призывы к несанкционированным акциям среди несовершеннолетних.

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