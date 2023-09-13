В Москве задержан подозреваемый в обезглавливании двух человек

Также его проверяют на причастность к убийству молодого человека, совершенного в парке на севере Москвы. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.

12 сентября парковой зоне недалеко от улицы Фестивальная нашли тело человека без головы. На трупе были множественные колото-резаные раны. По данному факту заведено уголовное дело.

Ранее во Франции назвали имя обезглавившего учителя московского чеченца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

