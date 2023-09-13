В Москве задержан подозреваемый в обезглавливании двух человек
В Зеленограде сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего молодого человека, которого подозревают в двойном убийстве на улице Фестивальной в Москве, сообщает телеканал «360».
Также его проверяют на причастность к убийству молодого человека, совершенного в парке на севере Москвы. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.
12 сентября парковой зоне недалеко от улицы Фестивальная нашли тело человека без головы. На трупе были множественные колото-резаные раны. По данному факту заведено уголовное дело.
Ранее во Франции назвали имя обезглавившего учителя московского чеченца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru