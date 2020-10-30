В России очередной рекорд по числу выявленных за сутки новых случаев коронавируса

В России очередной рекорд по числу выявленных за сутки новых случаев заболевания коронавирусом, говорится в материалах оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

За сутки выявили 18 283 новых случаев заболевания, всего в России их насчитали с начала пандемии почти 1,6 миллиона. Умерло 27656 человек, в том числе за минувшие сутки – 355 против 360 днем раньше.

Выздоровели 1,2 миллиона человек.

В Москве выявили 5 268 новых случаев заболевания за сутки, всего их с начала пандемии зафиксировано почти 420 тысяч. В городе умерло от болезни 6713 человек, из них за сутки – 69.

В Петербурге выявили за сутки 801 вновь заболевшего, в Подмосковье - 526.

Как сообщалось ранее, по состоянию на четверг в Москве за сутки выявлено 4,9 тысячи новых больных коронавирусом против 3,67 тысячи днем раньше, всего в городе с начала пандемии выявлено 414 тысяч больных, скончалось 6644 человек. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 758 заболевших, в Подмосковье – 514.

