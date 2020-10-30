В России очередной рекорд по числу выявленных за сутки новых случаев коронавируса
В России очередной рекорд по числу выявленных за сутки новых случаев заболевания коронавирусом, говорится в материалах оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
За сутки выявили 18 283 новых случаев заболевания, всего в России их насчитали с начала пандемии почти 1,6 миллиона. Умерло 27656 человек, в том числе за минувшие сутки – 355 против 360 днем раньше.
Выздоровели 1,2 миллиона человек.
В Москве выявили 5 268 новых случаев заболевания за сутки, всего их с начала пандемии зафиксировано почти 420 тысяч. В городе умерло от болезни 6713 человек, из них за сутки – 69.
В Петербурге выявили за сутки 801 вновь заболевшего, в Подмосковье - 526.
Как сообщалось ранее, по состоянию на четверг в Москве за сутки выявлено 4,9 тысячи новых больных коронавирусом против 3,67 тысячи днем раньше, всего в городе с начала пандемии выявлено 414 тысяч больных, скончалось 6644 человек. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 758 заболевших, в Подмосковье – 514.
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1,6 млн+17 717 / сут.
Умерли
27 301+366 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 740 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru