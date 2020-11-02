В Москве за сутки скончались 63 пациента с COIVD-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 63 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 6 936.

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По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса, из них 4796 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,6 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:МоскваКоронавирусПандемия
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