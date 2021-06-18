В России заблокировали около 150 сайтов о продаже сертификатов вакцинации

Роскомнадзор (РКН) с начала текущего года заблокировал или удалил около 150 интернет-ресурсов с информацией о продаже сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В 2021 году на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры России заблокировано или удалено порядка 150 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19», — отметили в РКН.

При этом число сайтов по связанной с распространением недостоверной информации о COVID-19 тематике, удаленных или заблокированных с начала 2020 года, превысило 1 тысячу.

Президент России Владимир Путин в апреле 2020 года подписал закон об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе. Документ предусматривает штраф до 700 тысяч рублей, либо до 360 часов обязательных работ, либо до трех лет лишения свободы. В случае, если фейковые данные повлекли тяжкие последствия, нарушителю грозит штраф до 2 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.



