В Москве увеличат число коек для детей с COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом среди детей отмечается в Москве, в связи с этим в столице развернут дополнительные койки для пациентов этой категории, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Сейчас, в связи с распространением штамма "омикрон", существенно возросла заболеваемость детей и подростков. Более того, ежедневно мы фиксируем значительное количество госпитализаций детей с COVID-19», — цитирует Ракову «Интерфакс».
По словам заммэра, впервые с начала пандемии в столице потребовался дополнительный коечный фонд для детей. С 1 февраля юных пациентов с COVID-19 начнет принимать корпус в больнице имени Г.Н. Сперанского, отмечает Газета.ру. Таким образом, число коек для детей с коронавирусом составит почти 1,3 тысячи, пишет RT.
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